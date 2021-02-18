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Американец убрал снег на тропинке у своего дома при помощи огнемета
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Американец убрал снег на тропинке у своего дома при помощи огнемета

Анастасия Волоснова

Общество

Американец решил убрать снег на тропинке у своего дома с помощью огнемета. Об этом говорится в материале ABC.

Житель города Сент-Луис в штате Миссури не захотел убирать снег после сильной бури с помощью лопаты и снегоочистителя. Мужчина взял в руки большую паяльную лампу и начал плавить снег на тропинке у своего дома.

Мужчина выложил в интернет ролик со своим лайфхаком. По его словам, при помощи лопаты он чистил бы снег в течение получаса, а огнемет помог ему справиться с задачей за пять минут.

Американец добавил, что ранее уже чистил огнеметом замерзшие трубы.

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