Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мария Захарова ответила на заявления Японии о Курильских островах
Фото: МИД РФ

Мария Захарова ответила на заявления Японии о Курильских островах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции Российской Федерации. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, Москва готова к переговорам по мирному договору.

— Мы, с одной стороны, готовы, переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она отметила, что Москва верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Токио.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония планирует продолжить «настойчивые» переговоры по Курилам.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Москва и Токио не заключили мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

Читайте также: МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Мария ЗахароваЯпонияКурильские острова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте