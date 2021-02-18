Мария Захарова ответила на заявления Японии о Курильских островах

Фото: МИД РФ

Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции Российской Федерации. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, Москва готова к переговорам по мирному договору.

— Мы, с одной стороны, готовы, переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она отметила, что Москва верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Токио.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония планирует продолжить «настойчивые» переговоры по Курилам.

Напомним, по итогам Второй мировой войны Москва и Токио не заключили мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

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