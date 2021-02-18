Более 100 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 119 российских военных. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в бюллетене Минобороны России.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 30 142 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 177 человек.

В настоящее время выявлено 1524 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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