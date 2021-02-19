Россияне назвали идеальных мужчин из русской и мировой литературы

Ретта Батлера из «Унесенных ветром» многие считают идеалом мужчины / Фото: «Унесенные ветром» (1939)

Российских читателей спросили, кого из литературных героев они считают идеальным мужчиной. Респонденты назвали Ретта Батлера из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», мистера Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Грея из повести Александра Грина «Алые паруса». Также многие отметили, что литература повлияла на их представление об идеальном мужчине. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «ЛитРес».

Так, за Ретта Батлера отдали свои голоса 34 процента респондентов. Потом идет Мистер Дарси с 30 процентами, на третьем месте оказался романтик-Грей, его назвали идеальным мужчиной 29,5 процента опрошенных.

Также в пятерку лидеров попали Шерлок Холмс из произведений Артура Конан Дойля и герой романов Бориса Акунина Эраст Фандорин.

Среди героев отечественной литературы россияне еще отметили Андрея Болконского из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого, Мастера из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Владимира Дубровского из одноименного романа Александра Пушкина.

Отмечается, что 65 процентов опрошенных, более 80 процентов из которых женщины, сказали, что литература во многом повлияла на их представление о подходящем партнере.

Исследование проводилось в преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля, в нем приняли участие более двух тысяч пользователей книжного сервиса MyBook, передает РИА Новости.

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