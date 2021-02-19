Новый налог хотят ввести в России

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В России хотят ввести налог на старательскую деятельность. Такой законопроект готовят сотрудники Министерства финансов.

Новый налог коснется граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этого онлайн-платформе.

В Минфине подтвердили разработку документа. В пресс-службе ведомства сообщили, что законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Государственную думу в ноябре этого года.

Также отмечается, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития. Поэтому сначала нужно принять закон о старательской деятельности, который бы определял данное понятие, сообщает издание «Известия».

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