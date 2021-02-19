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Ледовые арены построят в городах проведения чемпионатов мира в России
Фото: пресс-служба Оргкомитета «Сочи 2014»

Ледовые арены построят в городах проведения чемпионатов мира в России

Юлия Курганова

Спорт

Наследие от проведения взрослого и молодежного чемпионатов мира по хоккею в 2023 году в России станет главным фактором при организации турниров. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2023 году в России пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира. Взрослый турнир состоится в Санкт-Петербурге, молодежный — в Новосибирске и Омске.

— Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идет о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге, — сообщил Чернышенко, передает ТАСС.

Помощник президента России Игорь Левитин отметил важность подготовки в городах-организаторах чемпионатов мира не только спортивных объектов, но и гостиниц, а также решения вопросов логистики во время проведения соревнований.

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