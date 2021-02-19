Любовное письмо с затонувшего во время Второй мировой войны судна удалось восстановить

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На затонувшем грузовом судне SS Gairsoppa в Ирландии было обнаружено любовное письмо времен Второй мировой войны, содержание которого удалось восстановить. Об этом пишет Irish Times.

Уточняется, послание написал военнослужащий еще в 1941-м году своей возлюбленной Ирис.

— Береги себя, моя дорогая, не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим, и я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта кровавая война скоро закончится, — писал женщине офицер.

Сообщается, что судно SS Gairsoppa было уничтожено 16 февраля 1941 года немецкими войсками, из-за чего 717 писем не были доставлены получателям. Корабль обнаружили только в 2010-м году в ходе подводных исследований. Со дна достали борее более 100 тонн серебра и письма. Уточняется, что многие рукописи сохранились, так как пролежали под мусором, который их «законсервировал». Уточняется, что часть писем передали в Почтовом музее Лондона.

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