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Диетолог рассказала, как приготовить полезную шаурму дома
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Диетолог рассказала, как приготовить полезную шаурму дома

Анастасия Волоснова

Общество

Правильно приготовленная в домашних условиях шаурма намного полезнее, чем продающиеся на улицах аналоги. Об этом рассказал врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, в блюдо стоит добавлять свежие овощи, зелень и специально приготовленное мясо. Украсить шаурму можно с помощью соуса, приготовленного на основе овощей, кислых ягод и ароматных специй, считает Королева.

— «Здоровую» шаурму каждый может сделать для себя. Это может быть высококачественное мясо, правильно приготовленное, можно его даже потушить. Можно использовать птицу, говядину, телятину — кому что нравится. Продукт может быть сочным, запеченным в силиконовом рукаве, со специями и ароматными травами, — посоветовала диетолог.

Она отметила, что мясо и овощи стоит класть в булку из зерновой муки или твердых сортов пшеницы. При этом есть калорийное блюдо каждый день не рекомендуется.

— Даже при таком сочетании компонентов не нужно есть шаурму каждый день. Чтобы получить удовольствие от самого продукта и чтобы это не отразилось на качестве жизни и состоянии здоровья, можно с какой-то регулярностью прибегать к этому, — добавила Королева.

Врач добавила, что на улице в шаурму могут добавлять мясо неизвестного происхождения. Для усиления вкусовых качеств шаурму могут пропитывать соевым соусом и другими добавками, которые хуже усваиваются в желудке, чем натуральные продукты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Едасоветы по готовкеШаурма
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