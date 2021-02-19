Детско-взрослую поликлинику введут в эксплуатацию в Свиблове до конца 2022 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Уржумская улица, 4с1 Карта всех событий

Детско-взрослую поликлинику введут в эксплуатацию в столичном районе Свиблово до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, медицинское учреждение появится по адресу улица Уржумская, дом 4/1.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода и работы по выносу тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году, — цитирует руководителя департамента агентство городских новостей «Москва».

Известно, что поликлиника относится к первому уровню оказания амбулаторной медпомощи. Аналогичные учреждения оказывают первую доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Уточняется, что площадь здания будет составлять 11,5 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже разместят гардеробные, вспомогательные и технические помещения, кладовые, медицинский архив. На первом — вестибюльную группу помещений, аптеку и кабинет выдачи рецептов, зоны приема анализов, кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений. На втором — терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище и другие.

На четвертом и пятом этажах будут находиться зоны специалистов лучевой и функциональной диагностики, реабилитации и профилактики, административная зона, а также конференц-залы и клинико-диагностическая лаборатория.

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