Инновационные вагоны Smart появятся в метро Санкт-Петербурга в начале 2022 года

Фото: ВК / Максим Соколов

Инновационный вагон Smart разработали для метрополитена Санкт-Петербурга. Согласно планам, такие составы выйдут на красную линию метро в начале 2022 года. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на слова вице-губернатора города Максима Соколова.

Работу над созданием технологичной модели вагона вели конструкторы «Трансмашхолдинга». Они сконструировали «умное» окно, транслирующее видео на прозрачное стекло. Помимо этого, в салонах планируют разместить USB-розетки, модули Wi-Fi, а также экраны трех типов: наддверное табло с бегущей строкой, интерактивную карту метрополитена, экраны для трансляции развлекательных и информационных программ.

— Еще планируется применять новые системы вентиляции и меняющееся в течение дня освещение. Утром тона будут холодными, а вечером — теплыми, — рассказал Максим Соколов.

Маломобильные пассажиры и родители с колясками в таких вагонах будут обеспечены специальными местами. Салон вагона будет просторнее, а войти в него будет проще благодаря расширенным дверным механизмам. При этом над конечным вариантом ширины дверей разработчики еще трудятся.

При проектировании инновационного состава учитываются и пожелания машинистов. Кабина водителя будет оборудована современными средствами управления поездом, системой микроклимата и эргономичным пультом управления. Также там появится система помощи, которая будет следить за состоянием здоровья машиниста, а специальная программа поможет снизить шум в кабине.

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