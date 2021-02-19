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Итальянский посол назвал способ сблизить Россию и Европу
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Итальянский посол назвал способ сблизить Россию и Европу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано назвал лучший способ сблизить европейские страны и Россию. По его словам, необходимо только облегчить визовый режим между РФ и Евросоюзом.

— Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого — облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, — сказал итальянский дипломат.

Важно — облегчить процесс получения визы для молодежи, уточнил Паскуале Терраччано. Он отметил, что партнеры из Италии и Евросоюза должны последовать этому совету, передает РИА Новости.

Италия долгие годы выступает за облегчение визового режима с РФ. Такие переговоры велись, однако были прекращены из-за кризиса в отношениях России и Евросоюза в 2014 году.

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