Итальянский посол назвал способ сблизить Россию и Европу

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано назвал лучший способ сблизить европейские страны и Россию. По его словам, необходимо только облегчить визовый режим между РФ и Евросоюзом.

— Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого — облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, — сказал итальянский дипломат.

Важно — облегчить процесс получения визы для молодежи, уточнил Паскуале Терраччано. Он отметил, что партнеры из Италии и Евросоюза должны последовать этому совету, передает РИА Новости.

Италия долгие годы выступает за облегчение визового режима с РФ. Такие переговоры велись, однако были прекращены из-за кризиса в отношениях России и Евросоюза в 2014 году.

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