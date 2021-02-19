Возгорание в подвале офисного здания произошло на севере Москвы
Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 28к1 Карта всех событий
Из офисного здания на севере Москве эвакуировали 10 человек из-за пожара. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в подвале здания по адресу Бескудниковский бульвар, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составляет один квадратный метр.
Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелись два автомобиля.
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