Возгорание в подвале офисного здания произошло на севере Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 28к1 Карта всех событий

Из офисного здания на севере Москве эвакуировали 10 человек из-за пожара. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в подвале здания по адресу Бескудниковский бульвар, дом 28, корпус 1. Площадь пожара составляет один квадратный метр.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелись два автомобиля.

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