Женщину со стопроцентным поражением легких вылечили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медики в Московской области вылечили пациентку с сахарным диабетом и стопроцентным поражением легких. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что 49-летняя пациентка была доставлена в Видновскую районную клиническую больницу в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Течение болезни осложняли лишний вес и сахарный диабет.

— Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев.

Он отметил, что женщина провела на аппарате ИВЛ две недели. После курса лечения состояние пациентки значительно улучшилось. На данный момент женщину выписали на амбулаторное лечение, добавили в пресс-службе.

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