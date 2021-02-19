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СМИ: Две жительницы США переоделись в бабушек, чтобы получить вторую дозу вакцины
Фото: TASS/Zuma

СМИ: Две жительницы США переоделись в бабушек, чтобы получить вторую дозу вакцины

Никита Абрамов

В мире

В США две девушки переоделись в пожилых женщин для получения второй дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал WKMG-TV.

Инцидент произошел в американском штате Флорида.

Медики, делающие прививки, заметили странную внешность двух девушек и не допустили их к вакцинации. Оказалось, что карты вакцин у них действовали, но с водительскими правами и удостоверениями личности наблюдались проблемы.

— Вчера мы узнали, что две молодые женщины пришли одетые, как бабушки, чтобы привиться второй раз. Не знаю, как им удалось избежать в первый раз, но они пришли получить прививку. Шляпки, перчатки, очки — все это было. Им, вероятно, было за 20, — рассказал представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино.

На данный момент неизвестно, получили ли девушки первую дозу вакцины.

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