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Эксперт рассказал о главной проблеме при установке камер на дорогах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперт рассказал о главной проблеме при установке камер на дорогах

Елена Фролова

Общество

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения могут устанавливать частные владельцы в тех местах, где дорожные знаки плохо видны водителям. Об этом заявил член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский в беседе с ФАН.

По его мнению, одна из идей оптимизации расходов региональных бюджетов привела к возникновению сложной ситуации для многих рядовых водителей.

— Раньше в стране все штрафы выписывали сотрудники Государственной автоинспекции (ГАИ). Основная и единственная обязанность этой структуры — обеспечение дорожной безопасности. Соответственно, и все устанавливаемые камеры тоже принадлежали ГАИ и были нацелены на снижение аварийности, — отметил эксперт.

Однако появилась практика, когда камеры стали принадлежать частным лицам.

— Условно говоря, любой коммерсант может заключить договор, поставить дорожную камеру и начать собирать штрафы, — добавил Глеб Виленский.

При этом местные власти могут экономить на установке средств фото и видеофиксации. Но в то же время, по словам эксперта, все известные контракты подобного рода дают владельцу возможность получать доход в виде фиксированного отчисления от каждого штрафа. По его словам, проблема заключается в том, что в бюджет поступает меньшая часть.

— Например, водитель превысил скорость, за что ему выписывают штраф в размере 500 рублей. Если оплатить быстро, то сумма уменьшается вдвое. Из оставшихся средств владелец камеры получает 230 рублей дохода. Оставшиеся 20 поступают в местный бюджет, — объяснил Глеб Виленский.

По его словам, в целом вся эта система перевернута «с ног на голову». Во-первых, потому что коммерсант не является государственным служащим. Он преследует один закон — получение прибыли. Поэтому есть большой риск, что будет использовать различные способы, чтобы повысить свое финансовое положение, считает эксперт. Во-вторых, контролировать таких бизнесменов по всей стране не представляется возможным. Для этого общественность должна постоянно быть настороже.

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