Двоих белорусов, разыскиваемых за беспорядки, задержали в Москве

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Двоих граждан Белоруссии задержали в Москве. Их разыскивали за участие в беспорядках, проходивших в республике в августе 2020 года. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

— На родине двое жителей Бреста (21 и 27 лет) с прошлого года находились в межгосударственном розыске за преступления, совершенные во время массовых беспорядков в областном центре, — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД республики.

Уточняется, что мужчин задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Оба гражданина Белоруссии заключены под стражу до отправки на родину.

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