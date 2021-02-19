Капитальный ремонт проведут в доме на улице Строителей

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, улица Строителей, 4к1 Карта всех событий

Капитальный ремонт пройдет в жилом доме на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, капремонт пройдет по адресу улица Строителей, дом 4, корпус 1. Рабочие обновят инженерные системы. В доме отремонтируют цоколь, покрасят фасад, восстановят венчающий карниз и декоративные элементы.

Рабочие обновят штукатурку стен и потолка в подъездах. Специалисты уложат противоскользящее покрытие на ступенях первого этажа, восстановят полы, покрасят лестницы и смонтируют новые поручни.

Кроме того, рабочие обновят системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. После завершения работ в здании будет проведен восстановительный ремонт, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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