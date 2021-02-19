Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Капитальный ремонт проведут в доме на улице Строителей
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Капитальный ремонт проведут в доме на улице Строителей

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Строителей, 4к1 Карта всех событий

Капитальный ремонт пройдет в жилом доме на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, капремонт пройдет по адресу улица Строителей, дом 4, корпус 1. Рабочие обновят инженерные системы. В доме отремонтируют цоколь, покрасят фасад, восстановят венчающий карниз и декоративные элементы.

Рабочие обновят штукатурку стен и потолка в подъездах. Специалисты уложат противоскользящее покрытие на ступенях первого этажа, восстановят полы, покрасят лестницы и смонтируют новые поручни.

Кроме того, рабочие обновят системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. После завершения работ в здании будет проведен восстановительный ремонт, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Здание музея Маяковского в столице отремонтируют в течение года

Москважилой домкапитальный ремонт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте