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Специалисты Московского авиационного центра спасли пожилую женщину
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Специалисты Московского авиационного центра спасли пожилую женщину

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Пожилая женщина оказалась запертой в квартире в столичном районе Южное Бутово. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на улице Южнобутовской. Пенсионерка оказалась запертой в квартире, ей потребовалась помощь. Спасатели Московского авиационного центра отправились в квартиру и вскрыли дверь специальным инструментом. Они увидели, что пожилая женщина лежит на полу и не может встать.

Спасатели оказали 94-летней женщине необходимую помощь, подняли с пола на кровать и передали врачам.

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Москваспасателипенсионерка
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