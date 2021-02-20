«Чумовая пятница»: Полина Гагарина в сарафане запечатлелась в ванне

Полина Гагарина разместила свежее фото / Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина порадовала фанатов новым снимком. Она подошла к процессу фотосъемки с необычной стороны. Артистка запечатлелась в пустой ванне в черном сарафане.

— Круэлла Гагарина или Какова Зима или Чумовая Пятница, — подписала фото Гагарина в Instagram.

Поклонники оценили чувство юмора певицы и засыпали ее комплиментами.

«Какая вы красивая!»; «Вам здесь прям 20 лет»; «Прекрасно выглядишь»; «Невероятно красивая, Полина!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Гагарина рассказала о насыщенных выходных с дочкой. Кадрами отличного дня артистка решила поделиться со своими подписчиками.

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