«Чумовая пятница»: Полина Гагарина в сарафане запечатлелась в ванне
Певица Полина Гагарина порадовала фанатов новым снимком. Она подошла к процессу фотосъемки с необычной стороны. Артистка запечатлелась в пустой ванне в черном сарафане.
— Круэлла Гагарина или Какова Зима или Чумовая Пятница, — подписала фото Гагарина в Instagram.
Поклонники оценили чувство юмора певицы и засыпали ее комплиментами.
«Какая вы красивая!»; «Вам здесь прям 20 лет»; «Прекрасно выглядишь»; «Невероятно красивая, Полина!» — оставили комментарии пользователи.
Ранее Гагарина рассказала о насыщенных выходных с дочкой. Кадрами отличного дня артистка решила поделиться со своими подписчиками.
Читайте также: Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию