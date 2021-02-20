Московские поисковики передали семье останки погибшего на войне родственника

Останки солдата были найдены в августе 2020 года в Ельнинском районе Смоленской области / Фото: пресс-служба Музея Победы

Поисковики столичного поискового отряда передали семье останки погибшего на войне солдата. Торжественная церемония состоялась в пятницу, 18 февраля, в музее Победы в рамках Дня поисковика. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Останки красноармейца нашли в августе 2020 года в Ельнинском районе Смоленской области. Установить личность погибшего удалось благодаря медальону. Им оказался уроженец села Орловка тогдашней Новосибирской, а ныне Томской области Иван Ионович Ситников.

— Он был призван в августе 1941 года, пропал без вести в начале сентября. Солдат числился в 107-й стрелковой дивизии, погиб в период Ельнинской наступательной операции, — рассказал командир московского отряда «Лось» Иван Тимохов.

Почти 80 лет тело солдата пролежало под землей, но медальон сохранил записи. Тогда начались поиски родных. Прямых потомков у Ситникова уже не осталось, но есть много родственников, интересующихся историей семьи.

На церемонию передачи останков из Санкт-Петербурга приехал правнук Ильи Ионовича Денис. Он поблагодарил поисковиков.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Родственники решили захоронить солдата в Томске. Останки передали командиру Томского отряда. Данные о найденном солдате внесли в базу музея Победы для увековечения в рамках проекта «Лица Победы».

Читайте также: Школьники и студенты колледжей примут участие в патриотической акции