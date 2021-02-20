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Капитальный ремонт проведут в филиале детской городской поликлиники № 148 в Москве
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Капитальный ремонт проведут в филиале детской городской поликлиники № 148 в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар, 35Карта всех событий

В столице планируют провести капитальный ремонт в филиале № 3 детской городской поликлиники № 148. Во время ремонта будет проведена отделка основных, вспомогательных, обслуживающих и технических помещений, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание филиала было построено в 1989 году. Его отремонтируют и трансформируют под новый стандарт московских поликлиник.

— Во время работ будет обновлена наружная отделка здания, в том числе заменены отмостки, сделан новый вентилируемый фасад и отделан цоколь, — пояснил Валерий Леонов.

В здании заменят коммуникации, покрытие крыльца и лестничного марша обновят, заменят ограждения и пандусы, а также будет обновлен фасад здания. Для отделки входов используют натуральный камень, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В городе в 2023 году планируется провести ремонт во всех поликлиниках, которые нуждаются в обновлении.

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