Астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать знакам зодиака от марта 2021 года

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина поделилась прогнозом для всех знаков зодиака на март 2021 года.

Так, в жизни Овнов наконец стихнет напряжение. Они смогут больше времени уделить себе и насладиться затишьем вплоть до 20 марта. Затем им можно вновь заявить о себе миру. Им не следует предаваться ненужной суете, этот период важно провести тихо.

Тельцы могли столкнуться в феврале с неразрешимой задачей, которая принесла им немало головной боли. Однако март принесет на смену этой следующую задачу. Представители знака будут озабочены вопросом извлечения прибыли относительно усилий, затраченных в прошлом месяце.

Близнецов ждет активный период. Энергии будет хватать и на бизнес, и на спорт. Они захотят отредактировать старые планы и окажутся перед непростым выбором. Сделать его правильно помогут дополнительная информация или совет эксперта, которым не следует пренебрегать.

Первый месяц весны откроет для Раков новые горизонты. Им следует воспарить над бренной суетой и сосредоточить свои мысли на вопросах духовности. Все свои действия следует оценивать сквозь призму пользы для общества и совершенства мира и человечества.

Львы будут пытаться выбраться из кризиса, в который недавно себя загнали. Возможно, выход из него пока неочевиден, однако он непременно есть. Следует отложить часть дел, которые они взвалили на себя, а от некоторых, забирающих силы и энергию, и вовсе отказаться. После 20 марта жизнь заметно наладится.

Девы будут черпать вдохновение и положительные эмоции в любимом человеке. Однако им не следует пытаться наводить порядок в его делах, которые кажутся слишком неорганизованными. Сейчас не лучшее время для лекций или других воспитательных мер. Они могут или принять этот хаос, или отдалиться от него.

В марте Весам хорошо обратить внимание на здоровье и прислушаться к сигналам, которые подает организм. Представители этого знака воспринимают действительность с позиции эстетики, поэтому слова «билирубин» или «колоноскопия» могут восприниматься ими вполне себе эстетично.

Привыкшим к играм Скорпионам в этом месяце важно не перегибать палку и не подбираться к краю. Родителям не следует забывать о том, что дети являются их отражением, и в первую очередь откорректировать собственное поведение, понаблюдав, не подали ли они неправильный пример. А вот в любовном плане этот месяц может принести небывалые романтические перспективы.

Как ни странно, семью Стрельцов в марте укрепят бытовые проблемы. Внимание всех домочадцев сосредоточится на небольшом, но ярком событии, которое соберет вокруг себя близких.

Козерогам нужно окунуться с головой в жизнь, не задумываясь ни о чем заранее, и позволить нести вас течению событий. Знакомства в первую половину месяца могут стать очень важными и способными обогатить духовно. А вот случайными знакомствами в конце марта следует пренебречь, так как существует риск столкнуться с мошенниками.

В жизни Водолея уже начались важные перемены и обозначились новые цели. Март лишь привнесет в них новые подробности. Нужно быть готовым к тому, что начало весны обернется непредвиденными тратами.

В первый месяц весны Рыбы окажутся в центре внимания. Они находятся в прекрасной форме и легко демонстрируют свои таланты. Каждую мелочь они готовы выставить на всеобщее обозрение, однако такой подход чреват большими эмоциональными затратами, сообщила Василиса Володина в своем аккаунте в Instagram.

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