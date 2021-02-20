Капитальный ремонт пройдет в одном из зданий детского музыкального театра в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В одном из корпусов детского музыкального театра «Домисолька» пройдет капитальный ремонт. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в Москве большое внимание уделяют развитию и поддержке детского творчества.

— Так, согласован проект капитального ремонта пятиэтажного здания детского музыкального театра «Домисолька», построенного в 1963 году. Комплексное обновление детского театра предполагает как внешние, так и внутренние работы, а также восстановление инженерных систем здания, — цитирует Леонова официальный портал мэра Москвы.

На здании театра будет установлена вентилируемая фасадная система, цоколь отделают декоративными элементами, поменяют покрытия ступеней крылец и входных площадок. Помимо этого, специалисты установят окна, витражные конструкции главного входа и наружных дверей лестничных клеток.

Внутри поменяют перегородки, ограждения лестниц и внутренние дверные блоки. Кроме того, будет проведена полная отделка помещений, замена напольного покрытия, а также ремонт потолков.

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