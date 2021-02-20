Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Семейную комедию про Чебурашку снимут в России
Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

Семейную комедию про Чебурашку снимут в России

Виктория Родимкина

Кино

В России планируют снять полнометражный художественный фильм о Чебурашке, примерная дата его выхода — 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» в субботу, 20 февраля.

— Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который «Союзмультфильм» разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, планируется к выходу 1 января 2023 года, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что киностудия будет следить за всеми этапами съемок фильма. Героя создадут с применением современных компьютерных технологий. По жанру фильм будет семейной комедией, на сегодняшний день ведется работа над сюжетом картины.

Сценарий пишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером фильма станет Дмитрий Дьяченко, автор работ «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Названа дата съемок сериала по мотивам «Игры престолов»

киносъемки«Союзмультфильм»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте