Семейную комедию про Чебурашку снимут в России

Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена»

В России планируют снять полнометражный художественный фильм о Чебурашке, примерная дата его выхода — 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» в субботу, 20 февраля.

— Полнометражный художественный фильм о Чебурашке, который «Союзмультфильм» разрабатывает совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White, планируется к выходу 1 января 2023 года, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что киностудия будет следить за всеми этапами съемок фильма. Героя создадут с применением современных компьютерных технологий. По жанру фильм будет семейной комедией, на сегодняшний день ведется работа над сюжетом картины.

Сценарий пишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером фильма станет Дмитрий Дьяченко, автор работ «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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