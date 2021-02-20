В центре Москвы у мужчины украли дорогие наушники

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Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже, которые украли у прохожего дорогостоящие наушники. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что преступление произошло на Пресненской набережной, в районе дома 4. Неизвестные вырвали из ушей 33-летнего мужчины наушники и скрылись. Стоимость ущерба пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось разыскать и задержать подозреваемых.

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