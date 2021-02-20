Ученые выяснили, что секрет счастливого брака связан с ДНК

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Американские исследователи выяснили, что чувство уверенности человека в браке может быть связано со структурой его ДНК. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на работу сотрудников Университета Арканзаса, опубликованную в научном издании The Medical Xpress.

Ранее проведенные опыты свидетельствовали о том, что вариация СС в гене СD несет ответственность за повышенный уровень благодарности. Тем временем психолог Анастасия Маханова совместно с коллегами определила связь между строением гена, а также способностями доверять и прощать.

— Люди, у которых есть вариация CC, чувствовали себя более благодарными партнеру, — объясняется в научной работе.

По результатам исследования было определено, что они в целом больше довольны своим браком, чем те, у кого есть вариации AC/AA. Ученые считают, что человек, у которого нет генотипа СС, не обречен на одиночество, просто в его отношениях в браке с большей вероятностью будут присутствовать разного рода проблемы.

Источник: «Мир 24»

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