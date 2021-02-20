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Промзону в столичном районе Выхино-Жулебино реорганизуют
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Промзону в столичном районе Выхино-Жулебино реорганизуют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-ЖулебиноКарта всех событий

В Москве планируется провести реорганизацию производственной зоны на территории района Выхино-Жулебино. Там будут размещены объекты общественного и производственного назначения, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в субботу, 20 февраля.

Промзона находится между Волгоградским и Рязанским проспектами, около станций метро «Юго-Восточная» и «Рязанский проспект». На сегодняшний день там находятся здания, которые сдаются в аренду. Их состояние неудовлетворительное.

— В рамках реализации проекта комплексного развития территорий на участке промзоны «Выхино» разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Они займут порядка 68 тысяч квадратных метров, — пояснила Юлиана Княжевская.

Там будут проведены комплексные работы по благоустройству территории. Горожане смогут поучаствовать в обсуждениях, посвященных реорганизации промзоны, на сайте «Активный гражданин».

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МоскомархитектураВыхино-Жулебинореорганизация промзоны
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