Пожару на складе в Москве присвоили второй ранг сложности

Фото: МЧС / Москва

Россия, Москва, Промышленная улица, 11 Карта всех событий

Пожару, который произошел в трехэтажном здании на юге Москвы, присвоили второй ранг сложности. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

По данным ГУ МЧС России по столице, на втором этаже трехэтажного здания загорелись деревянные поддоны. Для тушения огня к месту происшествия направлено более 90 человек и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в столице увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В здании были слышны хлопки и зафиксировано плотное задымление.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Напомним, о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1, стало известно в субботу, 20 февраля.

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