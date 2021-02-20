Транзитным фурам на два дня запретили въезд на МКАД

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве с 20 февраля на двое суток запрещен транзитный проезд по Московской кольцевой автодороге (МКАД) грузовиков больше 12 тонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Детранс Москвы» в субботу, 20 февраля.

— Если вам необходимо проехать транзитом по территории Москвы и Мособласти, пользуйтесь ЦКАД, — говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать до 9 утра 22 февраля. Проехать транзитом через МКАД большегрузы свыше 12 тонн в это время не смогут. При этом въезд будет разрешен грузовикам с действующими пропусками, которые направляются в столицу.

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