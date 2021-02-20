Телефоны более чем на миллион рублей украли из столичного торгового центра

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Привокзальная площадь Крюково 1 Карта всех событий

Из торгового центра в Зеленограде украли часы и телефоны дорогого бренда на сумму более чем один миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Гаджеты были украдены из помещения офиса продаж в торговом центре на привокзальной площади Крюкова в Зеленограде. Злоумышленники вынесли 23 единицы техники на общую сумму 1 182 036 рублей.

По данному факту проводится проверка.

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