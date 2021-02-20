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Названы группы женщин с высоким риском смерти от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Названы группы женщин с высоким риском смерти от COVID-19

Анастасия Колоскова

Здоровье

Несмотря на то, что женщины реже умирают от коронавирусной инфекции, чем мужчины, некоторые из них подвержены более высокому риску смерти от заболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного студентами Медицинского колледжа Герберта Вертхайма.

Известно, что половые хромосомы оказывают положительное влияние на иммунную систему женщин. Также важную роль в иммунном ответе играют половые гормоны.

— Похоже, что эстроген и, возможно, прогестерон могут иметь защитный эффект у женщин, который теряется во время менопаузы, — цитирует исследователя MedicalXpress.

В группу риска включили женщин старше 50 лет. У них уменьшается содержание гормонов, что повышает риск смертельного исхода при коронавирусе.

Также некоторые из самых тяжелых случаев COVID-19 зафиксированы у женщин в послеродовом периоде, когда падает уровень прогестерона.

Ранее ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают после заражения коронавирусом.

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