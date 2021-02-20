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«Привет из прошлого»: актрисе Виктории Вяткиной повесили на дверь гранату
Фото: vk.com/viktoriazaraza

«Привет из прошлого»: актрисе Виктории Вяткиной повесили на дверь гранату

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Театра музкомедии Виктория Вяткина обнаружила у себя на входной двери гранату, примотанную скотчем, и вызвала полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в субботу, 20 февраля.

Правоохранители выяснили, что граната пейнтбольная, и постарались аккуратно ее снять, но она все равно сдетонировала и облила их краской. Сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей 21 года и 24 лет. Они на данный момент находятся под подпиской о невыезде.

По словам самой актрисы, граната могла стать «приветом из прошлого». У нее есть подозрения насчет того, кто мог организовать «розыгрыш».

— Возможно, они думали, что я отнесусь к этому с юмором, залью в соцсети, а я поступила как взрослый человек, — заявила Вяткина.

Она пока не стала раскрывать имя шутника, так как не хочет «лишать его свободы».

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