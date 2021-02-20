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Мексиканская топ-модель принимала участие в похищении людей
Фото: ren.tv

Мексиканская топ-модель принимала участие в похищении людей

Виктория Родимкина

В мире

В Мексике местная «Мисс штата» Лора Ромеро оказалась замешана в похищении людей. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 20 февраля.

Уточняется, что девушка активно вела блог в Instagram, где делилась с многочисленными подписчиками снимками с фотосессий. Никто не мог заподозрить, что она — участница мексиканской банды, которая занимается похищением и торговлей людьми.

По данным полиции, Ромеро не только занималась организацией, но и сама участвовала в преступных действиях. Следствием также не исключается ее причастность к убийствам.

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