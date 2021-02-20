Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трое участников международного наркосиндиката отправились в колонию
Фото: pixabay

Трое участников международного наркосиндиката отправились в колонию

Анастасия Колоскова

Происшествия

Преступники получили от 12 до 17 лет у колонии строгого режима. Приговор им был вынесен еще в августе 2020 года Брянским областным судом, однако они обжаловали его в вышестоящем суде, но безрезультатно. Первый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Наркодилеры были задержаны в результате операции «Пиренейский излом», в которой приняли участие сотрудники Следственного департамента и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из Молдовы, Беларуси и Испании. Им удалось привлечь к уголовной ответственности более 60 участников преступного сообщества и изъять из оборота свыше тонны гашиша.

Наркодилеров задержали с поличным при передаче наркотических средств.

Уточняется, что за границей до сих пор скрываются руководители и участники наркосиндиката. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается, сообщает МВД Медиа.

Читайте также: Шестьдесят килограммов наркотиков изъяли у трех иностранцев в Петербурге

приговор судасбыт наркотиковнаркотик
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте