Трое участников международного наркосиндиката отправились в колонию

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Преступники получили от 12 до 17 лет у колонии строгого режима. Приговор им был вынесен еще в августе 2020 года Брянским областным судом, однако они обжаловали его в вышестоящем суде, но безрезультатно. Первый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Наркодилеры были задержаны в результате операции «Пиренейский излом», в которой приняли участие сотрудники Следственного департамента и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из Молдовы, Беларуси и Испании. Им удалось привлечь к уголовной ответственности более 60 участников преступного сообщества и изъять из оборота свыше тонны гашиша.

Наркодилеров задержали с поличным при передаче наркотических средств.

Уточняется, что за границей до сих пор скрываются руководители и участники наркосиндиката. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается, сообщает МВД Медиа.

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