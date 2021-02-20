Неизвестные украли из столичной аптеки косметику на 50 тысяч рублей

Фото: Нечаева Наталия, «Вечерняя Москва»

Неизвестные украли из аптеки на северо-востоке Москвы косметику на сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

По словам источника, москвичка, работающая в столичной аптеке, просмотрев записи видеокамеры узнала, что в начале февраля неизвестные украли из аптеки косметические средства.

Уточняется, что аптека была расположена в районе Гольяново.

Читайте также: Телефоны более чем на миллион рублей украли из столичного торгового центра