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Сугробы в Москве могут вырасти до 70 сантиметров и побить полувековой рекорд
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сугробы в Москве могут вырасти до 70 сантиметров и побить полувековой рекорд

Анастасия Волоснова

Город

Из-за обильных снегопадов уровень снежного покрова в Москве может побить рекорд 1966 года. Высота сугробов достигнет 70 сантиметров, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что снег в столице ожидают не только в марте, но и в апреле.

— Сейчас у нас должно быть по норме 38-39 сантиметров снега, на сегодня у нас 55 сантиметров. Мы ожидаем, что до конца февраля выпадет еще 15 сантиметров, и мы побьем рекорд по высоте, — пояснил Цыганков.

Уточняется, что рекордная высота снежного покрова в 1966 году составляла 64 сантиметра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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