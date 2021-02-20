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Актера Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгород
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актера Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгород

Анастасия Волоснова

Происшествия

Актера Михаила Ефремова этапировали обратно в одну из колоний Белгородской области. Об этом сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников.

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тюрьмаМихаил Ефремовисправительные колонии
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