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Столичные офтальмологи получили новое оборудование для диагностики нарушений зрения
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Столичные офтальмологи получили новое оборудование для диагностики нарушений зрения

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 168с1 Карта всех событий

У офтальмологов Госпиталя для ветеранов № 2 появился новейший когерентный томограф-антиограф. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) специалисты смогут послойно изучить поперечный срез сетчатки и внутриглазной части зрительного нерва на микроскопическом уровне. На данный момент его считают золотым стандартом диагностики заболеваний заднего отрезка глаза.

По словам заведующего офтальмологическим отделением ГВВ № 2, доктора медицинских наук, профессора Алексея Егорова, томограф строит изображение на основе движения клеток крови.

— Технология характеризуется меньшими временными затратами на проведение исследования и отсутствием риска аллергической реакции, — уточнил он.

Кроме того, врач добавил, что оборудование позволит выявить такие патологические изменения в состоянии кровеносных сосудов глаз до того, как наступят выраженные клинические изменения и повреждения структур сетчатки.

Отмечается, что в течение 20 минут обследования можно узнать о состоянии сетчатки и необходимости введения препаратов, которые блокируют рост патологических сосудов.

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