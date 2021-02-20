Эксперты разъяснили, к чему могут привести эксперименты с ипотекой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Скорее всего, стоит ожидать неоднозначной реакции жителей России на увеличение срока действия программы льготной ипотеки для семей с детьми на строительство частных домов, а также эксперимент Центрального Банка России с «зеленым» ипотечным кредитом. Такое мнение высказали эксперты в беседе с «Экономикой сегодня».

Недавно стало известно, что действие льготной ипотеки могут расширить на возведение индивидуальных домов. По предложению Министерства финансов России, на такой кредит могут установить ставку в размере шести процентов годовых. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в первую очередь подразумеваются ипотеки на покупку земельного участка под строительство жилых домов или частных домов на уже имеющемся «клочке земли».

По мнению лидера инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимого экономиста Дмитрия Адамидова, новый вид ипотеки станет рычагом урегулирования рынка недвижимости, перегретого на фоне действия льготных программ для приобретения жилья.

— За счет расширения действия государственной программы власти проведут более точную настройку и предотвратят обвал, — объяснил Дмитрий Адамидов.

При этом он подчеркнул, что не стоит ожидать массовой миграции россиян в отдаленные регионы. Это связано с недостаточным количеством рабочих мест.

В свою очередь, независимый финансовый эксперт Александр Трифонов отметил, что снижение ставки до шести процентов мало отличается от установленной ранее.

— Расширение программы на частные дома не повлияет на общие тенденции кредитования, точнее, не вызовет бума, — заявил эксперт.

Рассуждая на тему массового переселения в отдаленные регионы, он привел в пример госпрограмму «Дальневосточный гектар», которой в первую очередь заинтересовались фермеры и люди, мечтавшие о собственном хозяйстве. Остальные, по его словам, руководствовались транспортной доступностью, наличием инфраструктуры и коммуникаций.

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