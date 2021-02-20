Московские школьники примут участие в фотоконкурсе

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ученики 7–11-х классов и педагоги образовательных организаций Москвы могут принять участие в фотоконкурсе «Внимание! Птичка!». Работы можно представить в трех номинациях. Главное, чтобы одна и та же фотография не была заявлена в нескольких номинациях.

На конкурс принимаются фото, на которых запечатлен интересный момент из жизни пернатых (номинация «Поведение»); фотопортреты птиц (номинация «Крупный план») или кадры с пернатыми друзьями в естественной среде обитания (номинация «Птицы в своём окружении»).

Как отмечают организаторы, во время съемок нельзя тревожить птиц. Также не принимаются фотоснимки птенцов и взрослых особей в гнездах.

Экспертное жюри, в состав которого входят ученые-орнитологи и фотографы-анималисты, выберет лучшие кадры, которые будут опубликованы на сайте Городского методического центра.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания учащихся к охране природы, воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии, раскрытия и поддержки их интеллектуального и творческого потенциала, а также создания условий для самореализации.

Для участия необходимо зарегистрироваться в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» Городского методического центра.

Конкурс «Внимание! Птичка!» проводит Городской методический центр при поддержке Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова и при содействии Союза фотографов дикой природы и Союза охраны птиц России.

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