Московские школьники примут участие в фотоконкурсе
Ученики 7–11-х классов и педагоги образовательных организаций Москвы могут принять участие в фотоконкурсе «Внимание! Птичка!». Работы можно представить в трех номинациях. Главное, чтобы одна и та же фотография не была заявлена в нескольких номинациях.
На конкурс принимаются фото, на которых запечатлен интересный момент из жизни пернатых (номинация «Поведение»); фотопортреты птиц (номинация «Крупный план») или кадры с пернатыми друзьями в естественной среде обитания (номинация «Птицы в своём окружении»).
Как отмечают организаторы, во время съемок нельзя тревожить птиц. Также не принимаются фотоснимки птенцов и взрослых особей в гнездах.
Экспертное жюри, в состав которого входят ученые-орнитологи и фотографы-анималисты, выберет лучшие кадры, которые будут опубликованы на сайте Городского методического центра.
Конкурс проводится в целях привлечения внимания учащихся к охране природы, воспитания бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии, раскрытия и поддержки их интеллектуального и творческого потенциала, а также создания условий для самореализации.
Для участия необходимо зарегистрироваться в интерактивной системе «Конкурсы и проекты» Городского методического центра.
Конкурс «Внимание! Птичка!» проводит Городской методический центр при поддержке Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова и при содействии Союза фотографов дикой природы и Союза охраны птиц России.
Читайте также: Столичные школьники поучаствуют в конкурсе сочинений «Без срока давности»