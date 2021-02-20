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Экономист рассказал о парадоксе отношения Европы к «Северному потоку — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экономист рассказал о парадоксе отношения Европы к «Северному потоку — 2»

Елена Фролова

Внешняя политика

Палки в колеса проекту «Северный поток — 2» постоянно вставляют с европейской стороны, получающей указания из США. Об этом в беседе с Nation News заявил политолог, экономист Александр Дудчак.

Еще несколько лет назад юристы Еврокомиссии рассматривали данную программу на предмет различных нарушений, в том числе Газовой директивы ЕС, но ничего не обнаружили, напомнил эксперт. Позже, в 2019 году, был принят Третий энергопакет. В результате Германия потребовала, чтобы оператором газопровода стала независимая от Газпрома компания. Россия выполнила свои обязательства перед Евросоюзом в полном объеме.

По словам политолога, Европа уже давно показывает свою несамостоятельность.

— Несправедливое поведение европейцев за последнее время стало неким трендом. Они принимают правила, затем меняют их и придумывают новые, — отметил Александр Дудчак.

Он пояснил, что если учитывать экономические задачи, то «Северный поток — 2» поможет развитию стабильности в Европе. Это становится особенно актуальным на фоне холодов. По словам собеседника, возникает парадокс, который заключается в том, что прямой потребитель углеводородов мешает тем, кто добывает этот ресурс.

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