Актриса сериала «Склифосовский» рассказала о смерти мужа

Ирина Основина / Фото: Twitter

Ирина Основина, сыгравшая медсестру Фаину в сериале «Склифосовский», рассказала, как потеряла мужа.

— Когда он умирал, меня поддерживал весь «Склифосовский». Я стресс заедала тортиком «Прага», поэтому, конечно, немного поправилась. Но я худею, — рассказала Ирина в эфире передачи «Привет, Андрей!», на которой собрались актеры сериала.

— Тебе это страшно идет, — отреагировал на слова Основиной актер Максим Аверин, который исполнил роль Брагина.

Актриса рассказала, что в 2017 году потеряла мужа Сергея Кудрявцева, который болел раком. Она пояснила, что сделала все возможное, чтобы вернуть его к профессии актера, ведь когда он вышел из тюрьмы, у него было очень подавленное состояние.

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