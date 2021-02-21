Москвичам рассказали, как справиться с агрессией домашнего животного

Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Желая завести домашнее животное, необходимо помнить: каким бы милым ни был питомец, это прежде всего зверь, который может проявлять агрессию. Так, сначала нужно уделить внимание его воспитанию. В противном случае любимец невзлюбит конкретного человека и будет проявлять агрессию именно к нему.

Московские ветеринары объяснили, из-за чего любимец может стать агрессивным, как с этим справляться и к каким защитным механизмам прибегают разные виды животных.

По словамспециалистов, если кошка начала кусаться или царапаться, необходимо узнать причину такого поведения. Часто дело в болезни животного: у него срабатывает инстинкт самосохранения, питомец дает понять, что его не стоит лишний раз трогать.

Временами кошка проявляет агрессию во время игры. Пресекать такое поведение необходимо сразу. Для этого лучше остановить игру и дать питомцу понять, что он провинился.

Кроме того, как отметили эксперты, собаку следует приучать к правильному общению с людьми еще со щенячьего возраста. Самое главное — научить ее запрещающим командам. Например, «фу» и «нельзя». За непослушание питомца надо взять за холку, потрепать и прижать к полу — таким образом собаки наказывают провинившихся членов стаи.

Нередко животное пытается укусить незнакомых людей, когда те хотят его потрогать. Это нормальная реакция собаки на возможную угрозу. Хозяину нужно соблюдать правила выгула питомца и минимизировать контакты с другими людьми.

Хорьков и енотов следует поощрять за правильные действия лакомствами. Так, например, можно прятать угощение в кулак и убирать руку, если зверек ведет себя агрессивно при попытке достать еду.

Необходимо помнить, что весной еноты могут быть агрессивными из-за брачного периода. Самки енотов проявляют беспричинную агрессию во время беременности — наказывать их в таком состоянии нельзя, передает официальный портал мэра Москвы.

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