Производители оценили подорожание цветов к 8 Марта

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Отпускные цены на цветы в России в преддверии Международного женского дня могут вырасти значительнее обычного. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали представители отрасли.

Как отметил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, из-за проблем на российско-белорусской границе возникли проблемы с импортом цветочной продукции. Возникший дефицит не могут в полной мере компенсировать отечественные производители — результатом станет рост цен.

Конкретные суммы Ситников не назвал, указав, что «основное повышение цен будет в понедельник (22 февраля)», затем «цены могут подниматься каждый день».

Генеральный директор комбината «Подосинки» Юлия Чарышкина также допустила, что в добавление к обычному повышению цен перед 8 Марта цветы могут подорожать дополнительно.

— Я думаю, к традиционным 20 процентам плюс 15-20 процентов точно будет, — цитирует Чарышкину РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на подарки к 23 Февраля и 8 Марта.

Читайте также: Сябитова рассказала об идеальных подарках на 23 Февраля и 8 Марта