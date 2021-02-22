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Компания Boeing призвала приостановить полеты части лайнеров модели 777
Фото: pixabay.com/ru

Компания Boeing призвала приостановить полеты части лайнеров модели 777

Виктория Родимкина

Транспорт

Компания Boeing порекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после случившегося в американском Денвере, где от лайнера отвалилась часть обшивки. Об этом сообщается на сайте компании.

Полеты Boeing 777 предложено приостановить до тех пор, пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) не будет завершено. Также следует дождаться пока Федеральное управление гражданской авиации (FAA) определит протокол проверки.

Ранее сообщалось, что обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом квартале около Денвера. Причиной произошедшего стала неисправность двигателя. Лайнер успешно вернулся в Денвер вскоре после вылета. В результате случившегося никто не пострадал.

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