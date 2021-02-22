Курсанты Московского университета МВД рассказали о своем выборе стать полицейскими

Фото: Московский университет МВД России

Курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя рассказали о своем выборе стать полицейскими в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По словам заместителя командира взвода Института судебной экспертизы, сержанта полиции Богдана Древаля, решение стать полицейским у него складывалось с детства. Его отец 20 лет служил в полиции. Мужчина решил пойти по его примеру. Древаль отметил, что каждый сотрудник полиции должен обладать такими качествами, как честность, порядочность, ответственность и дисциплинированность. Его не пугает тот факт, что работа полицейского связана с опасными ситуациями.

Командир отделения факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, сержант полиции Максим Горельников считает, что полицейский должен понимать всю важность своей профессии.

— По моему мнению, все профессии в какой-то мере несут за собой риски, в том числе и опасные для жизни. Я сам выбрал этот жизненный путь и я готов ко всем трудностям, — подчеркнул он.

Фото: Московский университет МВД России

Командир отделения Института судебной экспертизы, сержант полиции Вадим Петяев признался, что в работе полицейского его привлекла экспертная деятельность. По его словам, эксперт — это уникальная личность, которая обладает специальными знаниями.

В свою очередь, заместитель командира взвода факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка, младший сержант полиции Камиль Юсупов отметил, что с детства мечтал стать сотрудником правопорядка. В работе полицейского его больше всего привлекает общение с людьми и возможность быть нужным.

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