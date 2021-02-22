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Еще 1658 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 1658 человек вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса вылечились еще 1658 человек за минувшие сутки. Об этом сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале в понедельник, 22 февраля.

Всего число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось до 886 273. За минувшие сутки госпитализировали 649 человек. Также зафиксирован 41 летальный исход. Всего в городе скончались 14 782 человека с коронавирусом.

Еще 1658 человек вылечились от коронавируса в МосквеФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Ранее стало известно, что за последние 24 часа в Москве выявили 1723 новых случая коронавируса.

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