Для столичных школьников подготовили видеолекции о героях Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ко Дню защитника Отечества Городской методический центр подготовил подборку видеолекций проекта «Больше, чем урок», посвященных героям Великой Отечественной войны.

О ситуации накануне и во время Сталинградской битвы расскажет Илья Родимцев, сын генерала Александра Родимцева, который тогда возглавлял 13-ю гвардейскую дивизию.

13-я гвардейская дивизия входила в состав 62-й армии, которой командовал знаменитый советский военачальник Василий Чуйков, известный как Генерал Штурм. О Василии Чуйкове расскажет его внук Николай. Серия видеолекций, подготовленная к 120-тилетию со дня рождения генерала и посвященная его боевому пути, разбита на три части.

Все видеолекции по истории и другим предметам можно найти на сайте проекта «Больше, чем урок», сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

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