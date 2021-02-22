Прокуратура начала проверку после нападения охранника на несовершеннолетнего в Москве

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Проводится прокурорская проверка в связи с применением к несовершеннолетнему физической силы в одном из торговых центров в столице.

— Чертановская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с применением к несовершеннолетнему физической силы. По предварительным данным, 22 февраля 2021 года в торговом центре на юге Москвы сотрудники охранного предприятия причинили 17-летнему телесные повреждения. Несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, также будет проверена охранная организация, сотрудник которой напал на подростка.

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