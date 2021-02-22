Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура начала проверку после нападения охранника на несовершеннолетнего в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Прокуратура начала проверку после нападения охранника на несовершеннолетнего в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

Проводится прокурорская проверка в связи с применением к несовершеннолетнему физической силы в одном из торговых центров в столице.

— Чертановская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с применением к несовершеннолетнему физической силы. По предварительным данным, 22 февраля 2021 года в торговом центре на юге Москвы сотрудники охранного предприятия причинили 17-летнему телесные повреждения. Несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, также будет проверена охранная организация, сотрудник которой напал на подростка.

Читайте также: Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 5-летнего ребенка при пожаре в ТиНАО

нападениенесовершеннолетнийПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте