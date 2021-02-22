За сутки в Вооруженных силах РФ вылечились от коронавируса 75 человек

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 30,5 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 75 человек.

— За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 75 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 30 542 человек, — говорится в сообщении Министерства обороны.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 4300. По данным ведомства, на 22 февраля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 1290 военных с COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов в данный момент болеют 56 человек.

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